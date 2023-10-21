Как избавиться от повышенного чувства голода, рассказала врач

Если человек не может удовлетворить чувство голода, то речь идет о повышенном аппетите. Это может привести к ожирению, которое становится источником большого числа заболеваний.

Врач-эндокринолог "МКДЦ" Анна Бучельникова рассказала о том, как избавиться от повышенного чувства голода, к каким врачам обращаться и что делать для того, чтобы не довести организм до такого состояния.

Стоит знать, что существует два подтипа голода – физиологический и психологический.

– Физиологический обусловлен недостатком питательных веществ, нарастает постепенно, спустя несколько часов после приема пищи, и проходит после насыщения.

Психологический голод зависит от эмоционального состояния человека. Он возникает внезапно, ощущается как непреодолимое желание к определенному продукту и не проходит после приема пищи, – пояснила специалист.

Избавиться от повышенного аппетита моментально невозможно. Для этого необходимо постоянно заниматься организацией правильного питания. Это поможет не только снизить чувство голода, но и сбалансировать работу гормональной системы, метаболизма клеток и постепенно приведет к оздоровлению организма в целом.

Если же недуг начинает сильно тревожить, то стоит оперативно обратиться в медицинское учреждение, сообщает Тюменская область сегодня.