За безопасностью пассажирских перевозок следят тюменские автоинспекторы

Автоинспекторы контролируют соблюдение ПДД водителями автобусов, в том числе школьных. Отдельное внимание уделяется безопасности междугородних маршрутов.

В этом году в регионе растет число ДТП по вине водителей автобусов и маршрутных такси. Произошло 112 ДТП, в которых погибли 2 человека, 138 человек ранены. Основная часть этих аварий – падение пассажиров в салонах общественного транспорта.

Водители автобусов в этом году более четырех тысяч раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД, из этих нарушений 3300 выявлены камерами на дорогах – это превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Автоинспекторы проводят профилактические визиты в автотранспортные предприятия, рейды на улично-дорожной сети, проводят разъяснительную работу с водителями и должностными лицами, сообщает ГИБДД Тюменской области.