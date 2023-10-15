О пользе и вреде яблок рассказала врач

Принято считать, что здоровый перекус включает в себя яблоки. В них много витаминов, минералов, клетчатки и других полезных компонентов.

Однако некоторым людям яблоки все же противопоказаны. Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №5, врач-терапевт Елена Гулак о пользе и вреде этого фрукта.

По словам специалиста, польза от яблок бесспорна. Содержание пектина в них помогает правильной работе кишечника. Витамины поддерживают иммунную систему, а микроэлементы и минералы – калий, кальций, магний, железо и цинк – регулируют работу разных систем организма.

Непереносимость яблок может возникать индивидуально у отдельных людей. В случае, если их употребление вызывает вздутие живота или повышенную загазованность кишечника, стоит отказаться от этих фруктов. Кроме того, твердые яблоки не рекомендуют при язвенной болезни или обострении гастрита, сообщает Тюменская область сегодня.