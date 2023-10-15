О пользе раннего подъема рассказала врач

- Крепкий сон в ночные часы и ранний подъем позволяют восстановиться нервной системе, - рассказывает врач-терапевт Лидия Зайцева. - Такой режим – залог молодости. Во время сна мозг сканирует состояние организма и настраивает его на самоисцеление.

Около 5 утра в организме повышается уровень кортизола и адреналина, в крови растет уровень гемоглобина и сахара, учащается пульс, дыхание становится глубже. Организм готов к бодрствованию, сон в это время непродуктивен. С пяти до семи часов утра – время максимальной активности кишечника, период для освобождения организма от продуктов распада. Ранний подъем – отличная профилактика запоров. После подъема выпивайте стакан воды комнатной температуры и делайте зарядку.

Нарушение биоритмов – стресс для организма. В первую очередь он ударяет по сердечно-сосудистой системе. Эндокринная система тоже приходит в дисбаланс, страдает и нервная система. У сов чаще, чем у жаворонков возникают головные боли, раздражение, проблемы с памятью и ожирение. Спать ложиться нужно не позже 23:00. Чтобы легко уснуть, зашторьте окна, выключите все источники света и шума. Перед сном хорошо прогуляться на свежем воздухе, сообщает АиФ-Тюмень.