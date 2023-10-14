В Ялуторовском районе откроется новый Центр культуры и досуга

Новый Центр культуры и досуга сдадут в 2023 году в с. Петелино Ялуторовского района.

"Здание уже построено, ведутся внутренние работы. Это обустройство коммуникаций, подключение. Идет благоустройство прилегающей территории. Еженедельно мне отправляют фотографии с места", — пояснил глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

По его словам, возможно, объект сдадут раньше. Параллельно идет приобретение оборудования, включая музыкальное, экран, мебель, сообщает Тюменская линия. "Самое главное, что объект уже есть на территории. Просматриваются источники финансирования по его обеспечению", — сказал глава Ялуторовского района.