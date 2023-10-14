Через какие сервисы могут оплатить тюменцы имущественные налоги

Тюменцы получают налоговые уведомления, по которым необходимо провести оплату до 1 декабря 2023 года. Всего сформировано более 770 тысяч уведомлений.

Начисления за 2022 год сделали собственникам квартир, домов, земельных участков, транспорта. У более 20 тыс. граждан в квитанциях указан НДФЛ — если работодатель его не оплачивал, если были выигрыши, а также если годовой доход превысил 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФНС по Тюменской области.

Способ 1. На сайте и мобильном приложении ФНС

Через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС https://lkfl2.nalog.ru/.

На главной странице указана сумма к уплате и варианты: оплатить (по реквизитам банковской карты) или "детали". В "деталях" есть ссылка на налоговое уведомление, где указаны объекты собственности, срок владения по месяцам, применяемая ставка. В некоторых случаях добавлен НДФЛ.

Способ 2. На сайте госуслуг

"Налоговые уведомления" находятся в подсказках у поисковика на сайте https://www.gosuslugi.ru/. Помощник Макс предложит возможные варианты, которые связаны с налогами — квитанциями и платежами.

Ниже в правом углу находится блок по задолженностям и их отсутствию. Под галочкой есть строка "Платежи по квитанции". Для получения уведомления нужно ввести УИН (Уникальный идентификатор начислений). Это код из 20-25 цифр, который находится рядом с QR-кодом и штрих-коде в квитанции.

Способ 3. Через банки, банкоматы, мобильные приложения

Граждане могут обратиться с налоговыми уведомлениями (полученными или распечатанными) в любое отделение банка, чтобы оплатить их. Можно обратиться в кассу или воспользоваться банкоматом, использовав штрих-код на квитанции.

Способ 4. Через Почту России

Собственники получают налоговые уведомления заказными письмами, которые Почта России хранит 30 дней. Оплатить начисления можно здесь же: в почтовом отделении или с помощью мобильного почтово-кассового терминала, таковые есть у 262 почтальонов Тюменской области, сообщает Вслух.ру.