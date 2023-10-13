Фуат Сафитдинов провел личный прием граждан

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов провёл прием граждан по личным вопросам в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. В ходе встречи были затронуты темы переселения из районов Крайнего Севера, медицинского обслуживания, увековечивания памяти земляков, расписания движения автобусов и многие другие.

Так, представители ветеранской организации обратились к спикеру облдумы с общественно-значимым вопросом - жителей поселка Парфеново волнует график движения автобусов в вечернее время. Они столкнулись с проблемой – автобусы заканчивают свое движение в девять часов вечера, а это, безусловно, не совсем удобно.

Среди заявителей были пенсионеры из Салехарда, которые пришли с просьбой о содействии в переселении с северной территории. Этот вопрос решается в рамках реализации программы "Сотрудничество". Другой обратившейся необходима квота на проведение медицинского обследования – у неё большие проблемы со здоровьем, пройти его платно нет возможности.

Общественники, представители фонда "Наш выбор – Малая Родина", рассказали, как продвигаются дела по увековечиванию памяти нашего земляка, генерал-лейтенанта, руководителя внешней разведки органов госбезопасности СССР Павла Фитина. В частности, речь шла о проведении различных памятных мероприятий.

Стоит отметить, что по всем вопросам были даны детальные разъяснения и все взяты под личный контроль законодателя. "Личные приемы граждан – важнейшая часть работы депутатов, это наиболее эффективный механизм взаимодействия с населением. В ходе такого общения люди напрямую делятся своими бедами, проблемами, высказывают собственные мнения по многим животрепещущим вопросам. По каждому обращению необходимо искать пути решения", - считает Фуат Сайфитдинов.