Глава Ямала навестил раненого бойца

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов навестил в Салехарде Александра Уколова, бойца из батальона "Кедр". Сейчас боец находится дома, восстанавливается после ранения и ожидает решения медицинской комиссии.По его словам, он уже готов вернуться в зону спецоперации. Губернатор пишет в своем телеграм-канале, что Александр хорошо известен на Ямале, он является руководителем региональной общественной организации ветеранов местных войн и конфликтов, а также участником чеченской кампании.

В зоне специальных операций Александр помогает ямальским бойцам, решая бытовые вопросы, оформляя запросы на технику и оборудование, поддерживая связь с Ямалом. Вот и сейчас он обсудил с главой Ямала, что сейчас наиболее необходимо на передовой. Требуется новая теплая одежда и легковой автомобиль - и работа над этим уже начата.

"Наша принципиальная позиция - снабжение ямальских подразделений без лишних проволочек",- пишет Дмитрий Артюхов.

В августе на встречах с бойцами была договоренность направить в зону спецоперации квадроциклы и легковые автомобили – техника дошла, уже в строю. Готовятся новые решения в сфере медицины, реабилитации вернувшихся бойцов. "Как и прежде, делаем это сообща – в диалоге с семьями, соцкоординаторами и филиалом госфонда "Защитники Отечества"", - отметил губернатор.