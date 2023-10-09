Как обезопасить недвижимость, рассказали тюменцам

Гарантией защиты станет подача собственником заявления о невозможности регистрации прав по сделкам с недвижимостью без его личного участия.

– Такая услуга распространена. Нам поступило 5,2 тысяч таких заявлений. Всего же, с начала действия закона в 2017 году, – более 26 тысяч, – сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что чуть более двух лет назад, 1 сентября 2021 года, вступил в силу закон о так называемой "гаражной амнистии". За прошедший период 2023 года зарегистрировано более 8 тыс. объектов. На страницах официальных социальных сетей управления можно найти методические рекомендации, которые подскажут порядок обращения за регистрацией гаража или земельного участка под ним, сообщает Мегатюмень.