В Тюмени будет реализован проект "Юный художник 2.0"

440 тыс. рублей выделили на реализацию тюменского проекта "Юный художник 2.0" по итогам грантового конкурса от Росмолодежи.
Как рассказала руководитель проекта, специалист по работе с молодежью в центре внешкольной работы "Дзержинец" Алеся Никитина, творческий проект "Юный художник 2.0" даст возможность детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, познакомиться с творческим миром.
"Проект будет формировать эмоциональную и коммуникативную сферу детей через методы изобразительного искусства, которые написаны мной в монографии. Исследование, которое я провела в 2023 году, показало, как техники арт-терапии могут положительно влиять на эмоциональное и коммуникативное состояние ребят. Рисование позволяет детям выразить свою агрессию на бумаге и стать доброжелательными. Этот метод очень эффективен. Площадками для реализации станут филиал регионального социально-реабилитационного центра "Семья" дом социальной реабилитации семей и детей "Борки", центр внешкольной работы "Дзержинец", Институт психологии и педагогики ТюмГУ. Дети познакомятся с различными техниками рисования: скетчинг, масляная живопись, акварельные техники и другие", - поделилась автор проекта.
Также будут проходить выездные занятия в музеях Тюмени, где дети познакомятся с картинами великих художников. Экскурсоводы расскажут о выставке более подробно.
Примерная дата начала проекта - октябрь-ноябрь 2023 года. Сейчас авторы идеи набирают детей. В планах привлечь к занятиям 20 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Еще десять участников - дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Завершится проект в июне 2024 года.
По завершении проекта в "Музейляндии" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени пройдет выставка детских работ, сообщает Тюменская линия.
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