Тобольская молодежь развивает медийные навыки

Начался прием заявок на интерактивно-образовательную программу "МедиаЛаб". С 14 по 28 октября старшеклассники и студенты Тобольска пройдут обучающие мастер-классы и лекции, создадут собственные медиапродукты. Самые активные получат стажировки в профильных организациях и сертификаты от партнеров. Подать заявку можно до 12 октября.

В день запуска проекта "МедиаЛаб" — 14 октября в 16:00 на площадке мультицентра "Моя территория" в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4) молодые люди примут участие в квизе о Тюменской области, посетят лекцию о трендах в медиасфере и узнают о региональном опыте в медиаиндустрии.

15 октября в 14:00 участники поработают в командах — определят темы итоговых медиапродуктов.

18 октября в 18:00 на мастер-классе "Снимай" молодежь Тобольска узнает, как настраивать камеру для фотосъемки, снимать портреты, проводить предметную и интерьерную съемки и работать в фоторедакторе.

20 октября в 18:00 тоболяки примут участие в мастер-классе "Создавай": научатся снимать короткие ролики, освоят техники креативного мышления и генерации для создания медиапродуктов.

22 октября в 18:00 участники проекта научатся самостоятельно писать и редактировать тексты, составлять информационные запросы и редакционные планы на мастер-классе "Пиши". Также поймут, как отличить пресс-релиз от статьи и анализировать контент.

24 октября в 18:00 молодые люди поработают над дикцией и голосом, текстом для выступления, научатся речевой импровизации и работе со сложным зрителем на мастер классе "Говори".

27 октября в 18:00 команды участников из Тобольска и Ишима, где также будет проходить "МедиаЛаб", выступят на предзащите итоговых продуктов со своими медиаработами в формате онлайн-батла.

28 октября в 17:00 тоболяки и ишимцы презентуют итоговые медиапродукты перед экспертами, пройдут зрительское голосование по итогам которого станет известна команда-победитель, сообщает КП-Тюмень.

— Программа "МедиаЛаб" поможет молодежи Тобольска не только развить свои медиакомпетенции, но и стать участниками медиакомьюнити. Благодаря участию в проекте тоболяки смогут присоединиться к общественному диалогу и достичь новых высот в мире медиа, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.