Тюменская библиотека проведет фестиваль в честь Крапивина

Краеведческий фестиваль "Литературная осень", посвящённый 85-летию со дня рождения тюменского писателя Владислава Крапивина в Тюменской областной научной библиотекае илмени Менделеева пройдет 13 октября. Жителей и гостей города ждут на торжественном открытии мероприятия.

Фестиваль пойдет в библиотеке, начало - в 12:00,– зрители увидят детский мюзикл "Летчик для особых поручений".

Организаторы обещают, что литературный фестиваль будет пронизан духом приключений и морской тематикой – также, как и произведения Крапивина. С 12:40 на площадке Детской библиотеки имени Лагунова начнутся творческие мастер-классы: роспись имбирных пряников-корабликов, создание деревянной игрушки, вязание узлов, и рисование героев рассказов Владислава Крапивина.

Дети и родители смогут попробовать себя в роли писателей в литературной мастерской Михаила Булатова, ученика Крапивина, и поучаствуют в квизе. Завершится праздник квестом-экскурсией "Славкины паруса" для детей – ребята узнают о местах города связанных с тюменским автором.

Предварительная запись для организованных групп обязательна по телефону: +7 (3452) 565-300 (доб.3061,4122,3064)