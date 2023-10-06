Фуат Сайфитдинов помог ямальским школьникам увидеть Тобольск

В минувшие выходные лучшие учащиеся из ямальского города Губкинский побывали с экскурсией в Тобольске. Поездку помог организовать председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Рад, что смог поддержать ребят в желании познакомиться с историей и культурой жемчужины Сибири. Эта поездка – часть большого проекта по развитию межрегионального детского туризма в нашей большой Тюменской области для детей участников специальной военной операции, а также для ребят отлично успевающих в учёбе, творчестве и спорте", - пояснил спикер регионального парламента.

На три дня дети окунулись в атмосферу древнего города на Иртыше. Оценили своеобразный ландшафт местности, живописнейшие пейзажи, услышали рассказы о том, как осваивалась территория много лет назад.

Они побывали во Дворце наместника, Тюремном замке, Музее императора Николая Второго, прогулялись по территории кремля. Ребята посетили сразу несколько мастер-классов, познакомились с косторезным мастерством, плетением фенечек из крапивы, сами изготовили глиняные свистульки, раскрасили ангела – символ Тобольска.

Знакомство с достопримечательностями, архитектурой и историей города вызвало у ямальских школьников сильные впечатления.

"Очень много интересного хранит в себе Тобольск. Нам всем очень понравилось. Эта поездка нам много дала, и запомнится надолго", - поделилась одна из школьниц.