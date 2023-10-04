В Тюмени за год открыли вторую модельную библиотеку

В Тюмени открылась библиотека №16, она обновлена по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура" и названа "Олимп" – в созвучии с улицей, на которой она расположена.

В основе концепции развития библиотеки – идея коммуникационной площадки для интеллектуального развития, культурного досуга и раскрытия творческого потенциала жителей Восточного административного округа. К примеру, среди читателей библиотеки – ученики школ № 27, № 42 и Физико-математической школы.

Для комфорта всех посетителей библиотечное пространство поделено на функциональные зоны: холл, зал "Мастер-класс", зал для занятий по робототехнике и компьютерной грамотности "Монитор", зал "Я расту" (для детей от 0 до 5 лет), "Открытие" (от 6 до 11 лет), "Точка роста" (от 12 до 15 лет), зал для взрослых читателей "Шаг вперед" (16+). Будут функционировать клубные формирования: творческая изостудия "Разноцветный мир", студия "Пять песочниц", кружок "АБВГДейка", шахматный клуб "Гроссмейстер", "Английский для школьников", "Робототехника", клуб компьютерной анимации "Всё просто!".

С открытием библиотеки коллектив и гостей поздравила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она отметила, что инновации плотно вошли в деятельность библиотек. Благодаря цифровому оборудованию библиотечное пространство становится более эргономичным и адаптированным к потребностям пользователей с разными интересами. Библиотека "Олимп" – отличный тому пример. Здесь появились интерактивные развивающие панели и экраны, световые столы для рисования песком, мультстанок и другое оборудование. Это дает возможности для проведения развивающих занятий, мастер-классов, вебинаров, онлайн-конференций и т.д.

В 2023 году в Тюменской области открыты пять модельных библиотек: две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. На эти цели по итогам конкурсного отбора Минкультуры России было получено федеральное финансирование на общую сумму 35 млн рублей. В модельных библиотеках появились новые пространства, концептуальные площадки с применением цифровых технологий. Это дает возможность библиотекам привлекать новую аудиторию, развиваться как центрам креативных индустрий, коворкингам для делового общения и прикладного творчества.