Кого лечит врач-гериатр

Жители с 85 лет могут наблюдаться в медико-социальном отделении (МСО) любой из поликлиник Тюменской области. Гериатрическая помощь особенная, она учитывает все особенности здоровья возрастных пациентов.

Гериатр оценивает сохранность основных способностей к самообслуживанию, качество сна. Ему нужно сообщать об уже диагностированных заболеваниях, о том, у каких профильных врачей наблюдается пожилой человек, какое получает лечение. Желательно, чтобы доктор мог ознакомиться с медицинской картой пациента, выписками из амбулаторных и стационарных учреждений, результатами последних анализов.

Кроме этого, ему важно психологическое состояние пациента: сохранность памяти, когнитивных функций, способность к восприятию новой информации, стабильность эмоционального фона, наличие возрастных изменений психики. Гериатр может проводить отдельные тесты для оценки риска появления или стадии деменции, болезни Альцгеймера, других заболеваний.

Оценивается безопасность, уровень комфорта жилья, наличие специальных приспособлений для пожилого человека, доступность социальных услуг, магазинов, возможность посещать культурные, развлекательные и другие мероприятия для пожилых врачей, доступность медицинского и другого обслуживания, сообщает Тюменская область сегодня.