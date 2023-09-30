Новые друзья появились у подопечных тюменского "Родника"

Ребята из "Движения Первых" провели в Реабилитационном центре "Родник" спортивный мастер-класс для детей с инвалидностью и их родителей.

С 2023 года на базе Реабилитационного центра "Родник" открылось первичное отделение "Движения Первых". Cтать участником Движения стало проще. У детей с инвалидностью появляются дополнительные возможности проявить себя, новые знакомства и ресурсы для реализации задумок.

"Мы работаем с детьми, которые проходят реабилитацию в "Роднике". Знакомим их с Движением, помогаем с регистрацией, проводим мозговые штурмы и стратсессии. Наша задача — активизировать ребят, чтобы они захотели двигаться дальше, — делится куратор первичного отделения в "Роднике", социальный педагог Елизавета Богомолова. —

Недавно присоединилась к РДДМ Полина Курочкина, она проявила активность в конкурсе и выиграла его. Как победитель, девочка отправилась в Красноярск на Университетскую смену". Это был ответный визит Первых в Реабилитационный центр. Не так давно подопечные "Родника" приезжали в Региональный штаб РДДМ, где встречались с иппотерапевтом Верой Шашуро.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).