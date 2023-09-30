В ялуторовской "Чайной" можно попробовать тюменские конфеты и пряники

Выпить чай с колмаковским пряником, попробовать продукцию производителей Тюменской области могут туристы в "Чайной", открытой в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске.

"Мы разработали эскиз пряника в форме самовара. Это колмаковский пряник. В Ялуторовском уезде жила известнейшая семья Колмаковых. Они выпускали пряники. У них было 30 наименований различных сортов", – рассказала главный научный сотрудник структурного подразделения "Ялуторовский музейный комплекс" Светлана Булышева.

Пряники в Ялуторовск привозят из Тобольска, где открыта "Дворцовая пряничная".

На полках также представлена продукция кондитерской фабрики "Кураж" и компании "Фабрика печенья". Практически никто не уходит отсюда без знаменитых конфет "Гулливер". От "Фабрики печенья" здесь можно найти леденцовую карамель с разными вкусами в баночке. Есть здесь и продукция из Нижней Тавды — орехи в меду. Также выставлены наборы для глинтвейна, иван-чай, варенье.

"Чайную" в музее "Торговые ряды" открыли в Ялуторовске в День города в 2021 году. Локация стала местом притяжения горожан и туристов из других регионов. Помимо продукции местных производителей здесь демонстрируются экспонаты — самовары из коллекции Ялуторовского музейного комплекса, старинные жестяные коробки и банки от монпансье и чая, сообщает Тюменская линия.