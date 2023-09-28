Моор поздравил тюменских волонтеров с наградами

Победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ сеггоня чествовали в Тюмени. В этом году 17 проектов выиграли региональный этап – они будут участвовать во всероссийском финале. Направления самые разные: волонтерство, здравоохранение, спорт, культура, социальная помощь, поддержка военнослужащих и их семей, улучшение городской среды.

"Всех объединяет одно – желание сделать свой регион лучше, а также стремление помогать людям. Тюменская область – земля больших людей с добрым сердцем, поэтому я верю, что все проекты будут реализованы", - отметил губернатор Моор.