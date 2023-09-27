Победителей и призеров регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ наградят в Тюмени

28 сентября в региональном штабе Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" (ул. Ленина, 69а) состоится награждение победителей и призеров регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Премия #МЫВМЕСТЕ – это масштабное событие в сфере добровольчества, целью которого является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

В 2023 году от Тюменской области было подано и допущено до регионального этапа 132 заявки, это значительно больше, чем в прошлом году. Проекты на региональном этапе заочно оценивали федеральные эксперты. По результатам оценки были определены 17 победителей и 19 призеров регионального этапа, торжественное награждение которых состоится в рамках встречи регионального Клуба #МЫВМЕСТЕ.

Победителями регионального этапа стали волонтеры от 14 лет, некоммерческие организации и коммерческие компании, осуществляющие добровольческие программы и проекты. Среди них проекты в сфере здравоохранения и продвижения физической культуры и спорта, оказания социальной помощи уязвимым категориям граждан, проекты, направленные на улучшение городской среды, социальной инфраструктуры и туризма, а также развитие образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций.

17 региональных проектов по результатам оценки заявок Уральского федерального округа стали полуфиналистами премии. Проекты, которые пройдут в финал, повторно будут допущены к заочной оценке экспертов и открытому народному голосованию. Победители отправятся на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в г. Москву.

Зарегистрироваться на встречу клуба #МЫВМЕСТЕ можно здесь. Организатором является Ассоциация волонтерских центров. Региональный оператор в Тюменской области – Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области. Международная премия #МЫВМЕСТЕ реализуется в рамках национального проекта "Образование".