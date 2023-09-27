Симфоническую поэму "Колокола" в исполнении тюменского оркестра услышит и увидит вся Россия

В 2023 году исполняется 110 лет симфонической поэме "Колокола", созданной Сергеем Рахманиновым. К значимой дате ТФО под управлением главного дирижера Юрия Медяника и Хоровая капелла Тюменской филармонии исполнят великое произведение.

По воспоминаниям самого Сергея Рахманинова, он "работал над этой композицией с лихорадочным жаром" и считал, что она останется одним из любимейших его сочинений.

По результатам конкурсного отбора Минкультуры России концерт вошел в число 20 значимых культурных событий России в 2023 году и будет транслироваться на портале Культура.РФ.

"Такие показы повышают интерес к нашим творческим коллективам и учреждениям культуры. Посмотрев трансляцию, многие зрители, уверена, захотят попасть на концерты ТФО, чтобы услышать живой звук", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ежегодно Минкультуры России обеспечивает не менее 100 трансляций на портале "Культура.РФ". Записи доступны на портале бессрочно.