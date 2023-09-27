Телеканал "Моя планета" снимает кино в тобольском музее-заповеднике

Команда телеканала о путешествиях ведет съемку документального фильма из цикла "Артефакты. Культурный детектив", который зрители смогут увидеть в ноябре этого года.

Вместе с сотрудниками тобольского музея-заповедника телевизионщики побывали во дворце наместника и прошлись по территории кремлевского ансамбля, где гостям рассказали о выдающемся деятеле науки и культуры Сибири, ученом, зодчем, картографе Семене Ремезове. В объектив попали сохранившиеся постройки ремезовской эпохи и артефакты из музейных фондов.

"Артефакты. Культурный детектив" – это проект, который научно-познавательный телеканал "Моя планета" реализует совместно с Министерством культуры РФ в рамках национального проекта "Культура". В формате игрового документального кино авторы рассказывают о ведущих российских музеях, знакомят с историей и культурным многообразием нашей страны. В центре каждого фильма – необычный экспонат, который открывает свои тайны благодаря мультимедийным гидам платформы "Артефакт". Зрители узнают связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели.

На виртуальной платформе "Артефакт" можно ознакомиться с подробным описанием экспонатов сразу четырех объектов Тобольского музея-заповедника: Губернского музея, Дворца Наместника, Музея Семьи Императора Николая II и расположенного в Архиерейском доме Музея истории православия Сибири.