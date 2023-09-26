Алябьевская музыкальная осень откроется во всех ВКЗ Тюменской области

Во всемирный День музыки, 1 октября, в Тюменской филармонии открывается фестиваль "Алябьевская музыкальная осень", посмотреть его смогут не только жители областного центра, но и других муниципалитетов, благодаря трансляции в 34 виртуальных концертных залах.

В первый фестивальный день Тюменский филармонический оркестр исполнит программу абонементного цикла "Шедевры симфонической музыки". Концерт будет транслироваться в ВКЗ. Прозвучат два сочинения Людвига ван Бетховена – Симфония № 3 "Героическая" и симфония № 6 "Пасторальная". В этот вечер во главе ТФО встанет Михаил Грановский известный и опытный дирижёр, гастролирующий по разным уголкам страны, работающий с различными симфоническими коллективами и труппами оперных театров.

Трансляция концерта начнется в 18 часов.

В Тюменской области сегодня функционируют 34 ВКЗ, 7 из них созданы по нацпроекту "Культура". Залы позволяют делать искусство доступным для жителей всех муниципальных районов. За 2022 год во всех ВКЗ региона прошло около 1,5 тысячи трансляций, которые посетили почти 60 тысяч слушателей.