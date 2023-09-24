Тюменцев призывают быть внимательнее на "зебрах"

В Госавтоинспекции Тюменской области обеспокоены увеличением дорожной аварийности с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах.

В этом году на "зебрах" произошло 99 ДТП, в них погибли 2 человека, в том числе ребенок, 103 человека ранены. Каждый шестой пешеход сбит на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток.

Осенью риск попадания в такие ДТП увеличивается из-за мокрой проезжей части и раннего наступления темноты. Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют пешеходам использовать световозвращающие элементы.

В 2023 году к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам привлечены боле четырех с половиной тысяч водителей, сообщает ГИБДД Тюменской области.