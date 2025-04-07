Росгидромет опубликовал уточненный прогноз по паводку в Тюменской области

5 апреля метеорологи представили обновленный прогноз по паводку на реке Ишим в Тюменской области, согласно этим данным, рекордных уровней вода в реке не достигнет, выхода на пойму реки ожидать все-таки стоит уже на этой неделе.

"С учетом этих данных прогнозируется превышение отметок неблагоприятного явления на участке реки Ишим от села Ильинка до Абатского. Кроме этого по-прежнему существует риск достижения отметок "опасное явление" к 7–9 апреля. Не снижаем бдительности и внимательно наблюдаем за обстановкой на реке. Для этого созданы пять дополнительных гидрологических постов. Активно используем беспилотные летательные аппараты", - сообщил губернатор Александр Моор в выходные в своем телеграм-канале.

Половодье на реке Ишим угрожает Казанскому, Ишимскому, Абатскому районам и городу Ишима. Моор отметил, что в населенных пунктах продолжают возводить и укреплять защитные сооружения, формировать запасы необходимых материально-технических ресурсов. "Все предусмотренные мероприятия в муниципалитетах по руслу реки Ишим будут выполнены в полном объеме", - подчеркнул губернатор.

По данным сайта Паводок72.рф, на утро 7 апреля на гидрпопосту в Ильинке (Казанский район) вода за сутки прибыла на 2 см и поднялась до 734 см над нулем поста. В городе Ишиме суточный подъем составляет 26 см - до 513 см, в селе Абатском - 28 см до 592. Отметки опасного явления для них 800, 850 и 960 см соответсвенно.