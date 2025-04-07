Борцы ЦПСР и ССК взяли золото всероссийских соревнований памяти Салманова

В Сургуте на выходных завершились XXIII Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет и мужчин старше 18 лет, посвящённые памяти Героя Социалистического труда Фармана Салманова.
Воспитанники Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд взяли две золотых медали. Отличились Федор Поливцев (весовая категория до 82 кг) и Антон Гейценрейдер (до 77 кг).
Отметим, что Федор Поливцев ранее в этом году становился серебряным призером XVI Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Николая Парышева, а Антон Гейценрейдер завоевал серебро Первенства УрФО в Екатеринбурге и бронзу Первенства УрФО в Челябинске.
Также медали в копилку Тюменской области на соревнованиях памяти Фармана Салманова принесли Али Мирзоев (до 55 кг, золото), Фёдор Гурский (до 87 кг, серебро) и Данил Темиров (до 63 кг, серебро).
Завоевавшие медали тюменцы выступали в зачете мужчин. Всего в рамках соревнований на двух татами за медали в различных весовых категориях боролись порядка 300 спортсменов из двадцати шести субъектов страны.
Соревнования стали для участников своеобразной генеральной репетицией перед дальнейшими выступлениями: юноши до 16 лет отправятся на Первенство России, которое состоится в конце апреля в Майкопе, а юниоры до 24 лет отправятся в середине апреля на Первенство России в Назрань.
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