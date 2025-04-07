Борцы ЦПСР и ССК взяли золото всероссийских соревнований памяти Салманова

Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

В Сургуте на выходных завершились XXIII Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет и мужчин старше 18 лет, посвящённые памяти Героя Социалистического труда Фармана Салманова.

Воспитанники Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд взяли две золотых медали. Отличились Федор Поливцев (весовая категория до 82 кг) и Антон Гейценрейдер (до 77 кг).

Отметим, что Федор Поливцев ранее в этом году становился серебряным призером XVI Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Николая Парышева, а Антон Гейценрейдер завоевал серебро Первенства УрФО в Екатеринбурге и бронзу Первенства УрФО в Челябинске.

Также медали в копилку Тюменской области на соревнованиях памяти Фармана Салманова принесли Али Мирзоев (до 55 кг, золото), Фёдор Гурский (до 87 кг, серебро) и Данил Темиров (до 63 кг, серебро).

Завоевавшие медали тюменцы выступали в зачете мужчин. Всего в рамках соревнований на двух татами за медали в различных весовых категориях боролись порядка 300 спортсменов из двадцати шести субъектов страны.

Соревнования стали для участников своеобразной генеральной репетицией перед дальнейшими выступлениями: юноши до 16 лет отправятся на Первенство России, которое состоится в конце апреля в Майкопе, а юниоры до 24 лет отправятся в середине апреля на Первенство России в Назрань.