В Тюмени обсудили исторические аспекты Куликовской битвы

В день воинской славы России в ТИУ прошел круглый стол, где участники обсудили исторические аспекты Куликовской битвы. Мероприятие было приурочено к дате победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками.

– Сегодняшний круглый стол на тему "Куликовская битва в культуре и истории России" приурочен к дню воинской славы России, и в нашем регионе такие мероприятия проходят в рамках фестиваля "Димитриевская суббота", – рассказала заместитель директора центра "Аванпост" Анастасия Попова.

В этом году организаторам впервые удалось организовать обсуждение в университете и сделать круглый стол более академическим. Во встрече участвовали студенты, преподаватели, профессоры различных вузов Тюменской области, в том числе, даже преподаватели духовной семинарии. В качестве слушателей на заседании были и юные воспитанники центра "Аванпост".

Круглый стол стал первым мероприятием фестиваля "Димитровская суббота". С 11 октября в регионе начнутся отборочные туры песенного конкурса по районам Тюменской области. 28 октября, в день Дмитриевской родительской субботы, в регионе пройдут мероприятия по увековечиванию памяти воинов, погибших во все времена. В мероприятии участвуют семьи военнослужащих, погибших в разных конфликтах, в том числе, в специальной военной операции, сообщает Тюменская область сегодня.