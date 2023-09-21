Семья Якуниных из Тюмени награждена орденом "Родительская слава"

Указ о награждении Андрея и Натальи Якуниных орденом "Родительская слава" подписал президент России Владимир Путин. Эта высшая награда выдается семьям, которые воспитали семь детей и больше - в семье Якуниных их восемь.

Андрей Якунин является директором центра "Милосердие", практически все время он посвящает помощи бездомным и жителям, оказавшимся в сложной ситуации. Воспитанием детей в основном занимается супруга Наталья Александровна, но глава семьи также старается уделять им внимание.

Андрей считает, что семья — среда, в которой ребенок получает и развивает необходимые навыки и ценности: "Здесь ему помогают раскрыть потенциал, сориентироваться и принять решение, кем быть и как жить. Переоценить значение семьи для современного общества невозможно. Традиционные ценности для нашей страны складывались веками и подкреплены реальным опытом сохранения семьи, многодетности".

Старший сын Якуниных учится на 4 курсе Тюменского государственного медуниверситета, параллельно помогает отцу, трудясь в медицинской службе центра. На фото от 2021 года из личного архива семьи Якуниных не хватает еще одного сына — он проходит службу в Вооруженных силах РФ.