Выставку обороны и безопасности откроют в Тюмени

XI региональная выставка обороны и безопасности откроется в Тюмени 22 сентября, для постителей будет работать семь площадок.
Вставка будет оранизовна в центре "Аванпост", ул. Широтная, 216.
На площадках профессиональной экспозиции "Служим Отечеству" посетители смогут познакомиться со специализированной техникой, увидеть показательные выступления силовых ведомств, пообщаться с представителями военных вузов из разных городов России, примерить современное снаряжение и экипировку.
Школьникам и студентам выставка поможет в профориентации и подготовке к армии. Посетить ее можно с 11:00 до 19:00. Вход свободный.
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