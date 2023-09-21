Выставку обороны и безопасности откроют в Тюмени

XI региональная выставка обороны и безопасности откроется в Тюмени 22 сентября, для постителей будет работать семь площадок.

Вставка будет оранизовна в центре "Аванпост", ул. Широтная, 216.

На площадках профессиональной экспозиции "Служим Отечеству" посетители смогут познакомиться со специализированной техникой, увидеть показательные выступления силовых ведомств, пообщаться с представителями военных вузов из разных городов России, примерить современное снаряжение и экипировку.

Школьникам и студентам выставка поможет в профориентации и подготовке к армии. Посетить ее можно с 11:00 до 19:00. Вход свободный.