Ни вреда, ни пользы - социологи узнали, как россияне относятся к блогерам

Исследодвание на тему отношения россиян к блогерам и степени их влияния на жизнь людей провел Фонд "Общественное мнение" и выяснил, что почти четверь респондентов считают, что болгеры им не приносят ни вреда, ни пользы.

42% россиян хотя бы иногда читают, смотрят и слушают какие-либо блоги. 14% опрошенных полагают, что деятельность блогеров приносит обществу больше пользы, 16% – что больше вреда, 11% думают, что и пользу, и вред в равной степени, 24% – что не приносит ни вреда, ни пользы.

31% россиян считают, что в блогах больше недостоверной, ложной информации. 16% участников опроса полагают, что больше достоверной и правдивой, столько же респондентов думают, что и той, и другой информации примерно поровну. 26% опрошенных считают, что государство должно регулировать содержание всех блогов, 29% – что только по некоторым темам. По мнению 17% россиян государство регулировать содержание блогов вообще не должно.