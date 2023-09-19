ТВВИКУ проведет день открытых дверей

В Тюменском высшем военно-инженерном ордена Кутузова командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова для поступающих и их родителей 1 октября проведут день открытых дверей. Все желающие встретятся с командованием училища, представителями приемной комиссии. К участию приглашаются ученики 10-11 классов.
В программе экскурсия по ТВВИКУ, ознакомление с жизнью и бытом курсантов, показ современных образцов военной техники, экипировки и многое другое.
День открытых дверей пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: Тюмень, улица Льва Толстого, 1.
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