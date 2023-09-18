Педагог тюменской школы искусств ДШИ признана лучшей среди коллег УрФО

Преподаватель детской школы искусств "Этюд" Тюмени Ярослава Мельникова стала победителем окружного этапа общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" 2023 года, сообщает администрация Тюмени.

Когда Ярослава пела, весь зал затих. Многие не могли сдержать эмоций, и по их лицам текли слезы. Каково быть лучшей из лучших? Еще не утихли волнение и радость от победы, Ярослава Мельникова поделилась своими мыслями: