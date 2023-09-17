В Ялуторовске можно посетить выставку "Мой музей - моя история"

В Ялуторовском музейном комплексе стартовал новый выставочный проект. Через уникальные коллекции в музее "Торговые ряды" он знакомит с историей формирования и развития Ялуторовского музея.

В экспозиционных залах можно познакомиться с уникальными предметами и узнать, например, историю коллекции старинных фонарей, среди которых представлен и подарок Н.Б. Мешковой-Малиновской, потомка первого директора Царскосельского лицея Малиновского В.Ф. и декабриста И.И. Пущина.

Коллекция великолепного медного литья поведает об истории и культуре старообрядцев, живших на территории края с XVII столетия. Иконы, складни и кресты неповторимы в своей орнаментике.

Впервые экспонируется также и старинное оружие, где можно увидеть капсюльный револьвер Сэмюэла Кольта второй половины XIX века. С множеством занимательных и правдивых историй связаны сибирские монеты, изделия Заводопетровского стекольного завода - одного из старейших стекольных предприятий Сибири.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.