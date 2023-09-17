Спектакли от начинающих театралов можно увидеть в тюменском "Космосе"

С 21 по 26 сентября в большом зале Молодежного центра "Космос" пройдут итоговые показы эскизов театральной школы "Теплица".



Участники готовились с 31 июля, теперь покажут свои работы по пяти направлениям: сторителлинг, драматический, документальный, танцевальный театр и сайт-специфик театр — он может быть разыгран только в месте своего создания — в "Космосе".

21 сентября в 19:00 выступят участники направления "Сторителлинг" под руководством актрисы и режиссера театра "Мимикрия" Майи Шульц. 23 сентября в 17:00 выступит группа направления "Танцевальный театр", ее курирует чемпионка России по спортивно-бальным танцам Варвара Хлюстина.

Команда направления "Сайт-специфик", во главе со специалистом по проведению общегородских мероприятий Константином Вагановым, покажет результат своей работы 24 сентября в 16:00. Группа по направлению "Драматический театр" выступит 25 сентября в 19:00, ее куратор — руководитель и режиссер театра "Тишина" Марина Деликатная. Работы команды направления "Документальный театр", под кураторством руководителя театрального центра "РяДом" Светланы Ханжиной можно увидеть 26 сентября в 19:00. Показы доступны для зрителей старше 16 лет, сообщает Тюменская область сегодня.