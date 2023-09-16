Фестиваль сибирских историй "КНИГИ В ГОРОДЕ. Тобольск" проходит в третий раз

Главный герой фестиваля "КНИГИ В ГОРОДЕ. Тобольск" - детская книжка-картинка, сообщает пресс-служба главы города Тобольска. В рамках фестиваля пройдут десятки мастер-классов по детским книгам. Во "взрослой" программе примут участие: заместитель главного редактора журнала "Наука и жизнь" Максим Абаев; переводчик, автор книг, литературный и музыкальный критик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель; руководитель радио "Культура", автор телеграм-канала "Культурные люди" Ксения Ламшина; писатель, сценарист и телеведущий Олег Шишкин и другие.Свои книги на фестиваль привезли ведущие российские издательства "Альпина Паблишер", "Белая ворона", "Издательский дом Мещерякова", "Карьера-Пресс", "Обложка", "Паульсен", "Самокат", "Черная овца", A+A, Ad Marginem и другие.

Фестиваль организован в рамках федерального проекта КНИГИ В ГОРОДЕ при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" и Администрации города Тобольска. "Нам очень важно, что именно у нас обретает постоянную прописку книжный фестиваль. Удивительно, но его штаб-квартирой стал дом, в котором несколько десятилетий тоболяки покупали книги. Я уверен, что когда такие мощные традиции сохраняются и продолжаются, то успех гарантирован. Здорово, что мы не перестаем читать, делаем это семьями, приобщаем к этому детей!" - отметил глава города Максим Афанасьев.