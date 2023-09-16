Тюменских родителей консультируют по поводу подключения к "Электронной школе" и оплате питания учеников

В центре телефонного обслуживания Тюменской области отметили рост числа звонков от родителей школьников. "Возникают вопросы, как активироваться в системе электронного образования и оплатить питание школьников", - пояснила Анастасия Туленкова, руководитель центра телефонного обслуживания Тюменской области.

С трудностями чаще сталкиваются родители первоклассников, для кого система в новинку. Для входа в "Электронную школу" и мобильное приложение "Образование72" требуется учетная запись на госуслугах. Для регистрации нужно обратиться к классному руководителю, предоставив СНИЛС, телефон, e-mail.

Техническая система работы портала: на sd@72to.ru или позвоните на 8-800-234-39-30. На официальном сайте РИО-центра есть инструкция для родителей по использованию системы (https://rio-centr.ru/remote/eschool.php), сообщает Вслух.ру.