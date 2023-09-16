О героях былых времен: в рамках акции "Поделись своим Знанием" по всей России прошли уроки памяти, посвященные 80-летию освобождения Донбасса

Фото: Российское общество "Знание"

8-9 сентября во всех регионах Российской Федерации прошли уроки памяти, посвященные 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Мероприятия состоялись в рамках всероссийской акции "Поделись своим Знанием". Их организатором выступило Российское общество "Знание" совместно с ВОД "Волонтеры Победы". Спикеры акции напомнили молодежи о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны и поговорили с ребятами о важности сохранения истории.

К урокам памяти в рамках акции "Поделись своим Знанием" присоединились крупные города и маленькие поселки по всей России от Сахалина до Брянска. В школах, училищах и техникумах страны с лекциями о героических событиях 1943 года выступали краеведы, волонтеры, историки. Молодежь узнала подробности Донбасской стратегической операции, в ходе которой войска советской армии полностью освободили Донецкий бассейн и вышли к Днепру. Лекторы рассказали не только о беспримерном героизме солдат советской армии, но и стойкости жителей Донбасса.

Школьники и студенты услышали рассказы об участниках "Молодой гвардии" — своих ровесниках, внесших огромный вклад в борьбу с немецкими захватчиками. Большинству молодогвардейцев на момент военных действий не исполнилось даже 20 лет, а самому младшему участнику было всего 14. Спикеры постарались донести до ребят понимание важности Донбасса для экономики страны. Также большое внимание лекторы уделили теме сохранения исторической памяти. Например, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №2 города Людиново, спикер Российского общества "Знание" Ольга Клестова провела урок, на котором школьники выяснили, что память можно сохранять не только в камне и бронзе памятников, но и в интернете. Под руководством наставника ребята при помощи ресурса Памятьнарода.ру проследили путь 17-й стрелковой дивизии и познакомились с настоящими боевыми донесениями. А на уроке в селе Алтыновка учащиеся узнали о знаковой реставрации знаменитого мемориала "Острая могила" в Луганске, приуроченной к 80-летию освобождения Донбасса. До реконструкции мемориальный комплекс был посвящен солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны. А сейчас он символизирует преемственность памяти и связь поколений: на пьедестале рядом стоят памятники воинам Гражданской войны, солдатам Великой Отечественной, борцам, давшим отпор киевскому режиму в 2014 году, а также тем, кто сегодня принимает участие в Специальной военной операции.

В Новосибирске урок памяти провела директор средней школы №202, отличник просвещения, эксперт Общественной Палаты Новосибирской области, учитель истории высшей категории Светлана Душтакова. Она отметила, что такие мероприятия важны не только для детей, но и для педагогов.

"Для меня это возвращение в молодость, где мой пионерский отряд носил имя Олега Кошевого, а комсомольская организация — Володи Дубинина. Где вся наша жизнь была пропитана песнями и фильмами о войне. Жизнь, где были еще живы ветераны. Для моих учеников это возможность прикоснуться к истории прадедушек и прабабушек, истории, которая хранится дома в фотографиях и медалях. Я не люблю проводить параллели между прошлым и настоящим, но история циклична, она может учить и предостерегать. Все, что мы переживаем сегодня, с нами уже было. И если есть возможность не допустить повторения трагедии, ее необходимо использовать. Россия может и должна уметь защищать свои интересы, свой народ и свое государство", — сказала Светлана Душтакова.

Архивные документы, сканы фотографий военных лет, отчеты о боевых действиях увидели ученики средних школ, колледжей и техникумов Мордовии, Чувашии, Башкортостана, Астраханской, Оренбургской и многих других областей огромной России.

Всероссийская акция "Поделись своим Знанием" стартовала в рамках одноименного просветительского марафона Российского общества "Знание", который с 1 сентября охватил всю страну. Проект проходит уже в четвертый раз. Программа охватит все регионы страны и продлится до 30 сентября. Площадками акции станут школы, вузы и другие образовательные учреждения. В них пройдут просветительские уроки, мастер-классы, семинары встречи с учеными, общественными деятелями, успешными предпринимателями, экспертами из различных областей знаний. В центре внимания лекторов и молодежной аудитории будут такие темы как наука, экология, медиа, технология, искусство, волонтерство и спорт.

Образовательным партнером четвертой акции "Поделись своим Знанием" выступила Edutoria – образовательная платформа от Сбера. В числе партнеров проекты платформы "Россия — страна возможностей" ("ТопБЛОГ", "Флагманы образования", "Другое дело", "Начни игру", Клуб Лидеров России "Эльбрус", Всероссийский студенческий проект "Твой Ход"), Сторонники "Единой России", Ассоциация волонтерских центров, АНО "Центр развития культурных инициатив" (арт-кластер "Таврида"), ВОД "Волонтеры Победы", Ассоциация Развития Финансовой Грамотности, Российский красный крест, Ростелеком.

Напомним, что еще можно присоединиться к акции "Поделись своим Знанием". Желающие могут предоставить площадку для проведения просветительской акции или же стать спикером. Для этого надо пройти регистрацию на сайте Российского общества "Знание" до 29 сентября 2023 года.