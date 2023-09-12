Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры звания "Города трудовой доблести".

"Поздравляю жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры высокого звания "Города трудовой доблести". Указ подписал президент России Владимир Путин", - написал в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

ПО словам Моора, с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов. Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков. На фронт из округа отправляли рыбные консервы, спички, валенки. Как и по всей стране, здесь жили под девизом – все для фронта, все для Победы.

Ханты-Мансийск стал восьмым городом в Уральском федеральном округе, удостоенным высокого звания. Героические трудовые традиции предшественников теперь продолжают новые поколения.