Тюменцев на фестивале "Тюменская осень" накормят оладьями

16 рестораторов представят свои варианты оладий на фестивале "Тюменская осень" 10 сентября. На интерактивных площадках шеф-повара посоревнуются в приготовлении этого блюда.
Оладьи стряпают из тюменских продуктов. Попробовать выпечку можно с 10:30, а в 17:00 состоится награждение лучших кулинаров. Для дегустации на каждой точке испекут порядка 200-300 оладий. Также можно будет приобрести блюдо в ресторанной подаче.
Ранее шеф-повара нескольких ресторанов рассказали, чем планируют удивить тюменцев.
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