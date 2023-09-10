Тюменцев на фестивале "Тюменская осень" накормят оладьями

11:00 10 сентября 2023
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16 рестораторов представят свои варианты оладий на фестивале "Тюменская осень" 10 сентября. На интерактивных площадках шеф-повара посоревнуются в приготовлении этого блюда.

Оладьи стряпают из тюменских продуктов. Попробовать выпечку можно с 10:30, а в 17:00 состоится награждение лучших кулинаров. Для дегустации на каждой точке испекут порядка 200-300 оладий. Также можно будет приобрести блюдо в ресторанной подаче.

Ранее шеф-повара нескольких ресторанов рассказали, чем планируют удивить тюменцев.

Теги: гастрономический фестиваль
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