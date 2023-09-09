Тюменцы потратили на продукты и другие товары более трехсот млрд рублей

По данным Тюменьстата, жители Тюменской области потратили в магазинах 305 млрд 609,9 млн рублей. По сравнению с 2022 годом рост составил 13,5% (с 271 млрд 969,2 млн рублей). С учетом того, что в регионе проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, покупки каждого жителя обошлись в 27 тыс. 142,5 руб.

Большая часть покупок приходится на непродовольственные товары, в общей сложности граждане оставили на кассах 158 млрд 793,4 млн рублей, 14 тыс. 103,1 руб. — в среднем каждый из них.

146 млрд 816,6 млн рублей тюменцы заплатили за продукты, включая напитки и табачные изделия. Эти расходы в среднем составили 13 тыс. 39,4 руб. на жителя.

Динамика прироста за семь месяцев (на 13,5%) на втором месте в УрФО после ЯНАО, где оборот розничной торговли увеличился на 14,7%. Самый низкий зафиксирован в Свердловской области (на 1,9%). В целом по России он вырос на 2,4%, сообщает Вслух.ру.