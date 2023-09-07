Приуральские тундровики спасли севшую на мель белуху

Приуральские тундровики в Байдарацкой губе спасли белуху. которую выбросило на мель в июне этого года сообщает информагентство "Приуралье".
Фотогафию с животным в сети опубликовал Александр Вануйто. До прилива кочевники сторожили белуху, отгоняя от нее халеев (разновидность чайки). С приливом благодарное млекопитающее благополучно покинуло временное место заточения.
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