Приуральские тундровики спасли севшую на мель белуху

22:21 06 сентября 2023
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Фото - https://vk.com/iapriuralye

Приуральские тундровики в Байдарацкой губе спасли белуху. которую выбросило на мель в июне этого года сообщает информагентство "Приуралье".

Фотогафию с животным в сети опубликовал Александр Вануйто. До прилива кочевники сторожили белуху, отгоняя от нее халеев (разновидность чайки). С приливом благодарное млекопитающее благополучно покинуло временное место заточения.

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