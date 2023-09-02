Жители Тюменской области поучаствовали в проекте "Акселератор "Культура72. Перезагрузка"

В августе в Тюмени, Тобольске и Ишиме проходил образовательный проект "Акселератор "Культура72. Перезагрузка". 100 участников прошли курс лекций, посетили игровой тренинг и коммуникационную сессию, презентовали свои проекты и получили обратную связь от экспертов.

Лидеры в сфере культуры Тюменской области участвовали в акселераторе, где федеральные и региональные эксперты рассказывали про основы социального проектирования в области культуры и лучшие социокультурные практики. Представители Президентского фонда культурных инициатив презентовали курс тематических лекций, а лидеры Лаборатории мышления, коммуникации и смыслов провели коммуникационную сессию "Проблема НЕ ПРОБЛЕМА".

После участники презентовали свои идеи и проекты экспертному совету и получили обратную связь по доработке инициатив. Экспертами выступили представители сферы культуры и органов власти, СМИ и бизнеса, общественные деятели, сообщает КП-Тюмень.

— В нашей деятельности мы используем эффективные форматы подготовки заявок для участия в различных грантовых конкурсах. С помощью таких образовательных мероприятий как "Акселератор "Культура72. Перезагрузка" тюменцы научатся разрабатывать инициативы и смогут успешно реализовать свои проекты, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда "Моя территория".