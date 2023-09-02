Юную пациентку с травмой спасли тюменские врачи

В приемное обратилась женщина с дочкой. Девочка получила травму на детской площадке, перебираясь через забор. Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гинеколога, детского врача-уролога и анестезиолога-реаниматолога приняла решение об экстренном оперативном лечении, так как при данном виде травмы медлить было нельзя.

"Совместно с детским урологом нам удалось произвести ушивание разрывов наружных половых органов, дренировать гематому. Благодаря слаженной работе специалистов мы смогли восстановить целостность всех поврежденных органов и сохранить девочке возможность в будущем иметь детей", – рассказал врач-гинеколог, онколог, заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин.

Послеоперационный период протекал без осложнений, проводилось медикаментозное лечение. Спустя некоторое время маленькая пациентка полностью восстановилась, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).