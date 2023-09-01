В Тюменской области продолжается замена деревянных школ

Фото - ИИЦ "Знамя правды"

Новую школу взамен деревянной открыли ко Дню знаний в селе Крашенинино Упоровского района, в здании - девять учебных классов, они оборудованы по современным стандартам. Обучаться в школе будут 52 ребенка с 1 по 9 классы.

"Для нашего района это большое событие. Я надеюсь, что школьники будут с удовольствием здесь учиться и получать только отличные отметки, ведь сегодня для этого у крашенининцев есть все условия", - отметил глава района Леонид Сауков.

До конца года в Тюменской области заменят 5 деревянных школ, подчеркнул ранее губернатор Александр Моор:

Суммарно наша региональная программа предусматривает постепенную замену 29 деревянных школ, семь мы уже ввели в эксплуатацию. У нас есть типовые проекты, они себя зарекомендовали. Часть зданий будут модульными. Важно дать нашим детям равный доступ к образованию. Независимо от того, где они живут.

Демонтаж старого деревянного здания и очистка территории общеобразовательной организации в селе Крашенинино начались летом 2022 года. К новой школе подведены инженерные коммуникации. На территории пробурили 72 скважины, тепло из которых собирается в гидроаккумуляторы и насосы, разгоняющие тепло по трубам. Вся система управляется дистанционно.