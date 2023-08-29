Тюменский индустриальный университет набрал более 6 тысяч первокурсников

ТИУ в этому принял 6 300 студентов, в том числе 354 иностранцев - граждан Габона, Камеруна, Ганы, Ливана и Египта. Из общего числа поступивших 4 400 смогли поступить на бюджетные места, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Cамой большой популярностью пользовалось новое подразделение вуза – Высшая школа цифровых технологий. Здесь будут обучаться 268 будущих IT-специалистов.

Самым востребованным направлением среди абитуриентов стала "Информатика и вычислительная техника", именно сюда было подано больше всех заявлений. Как правило, ВШЦТ выбирали школьники, имеющие высокие баллы по ЕГЭ. К примеру, на направлении "Прикладная математика и информатика" будут обучаться сразу два высокобалльника. Их результаты выше 270 баллов.

На среднее профессиональное образование поступили 1 675 человек. В Многопрофильном колледже открывается Центр нефтегазового машиностроения "М-Тех" для подготовки кадров по перспективным рабочим профессиям и специальностям машиностроительной индустрии.

1 сентября в 10:00 на Центральной площади (ул. Володарского, 45) пройдет торжественная линейка для первокурсников Тюменского индустриального университета. Традиционно студентов поприветствует ректорат вуза, первокурсники дадут клятву и примут от старшекурсников "Гранит науки".