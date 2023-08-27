Оборот платных услуг в регионе за год вырос на 9,5 млрд рублей

Жители Тюменской области получили платные услуги на общую сумму 81 млрд 642,3 млн рублей. За год оборот увеличился на 3,9%. По динамике регион находится на втором

месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области, где прирост составил 7%.

По данным Росстата за первое полугодие 2023 года, в абсолютных цифрах оборот платных услуг в Тюменской области увеличился с 72 млрд 91,6 млн в январе-июне 2022 года, то есть на 9 млрд 550 млн рублей. Самыми затратными для населения оказались март и апрель, когда общий чек превысил 14 млрд рублей.



По росту цен в лидерах остаются услуги зарубежного туризма — по сравнению с декабрем стоимость выросла на 45,3%. По данным Тюменьстата, медицинские услуги подорожали на 7,6%, правовые — на 4%.

Более 2% прибавили транспортные (2,6%) и телекоммуникационные (2,9%) услуги. Более 1% - бытовые (1,1%), образовательные (1,7%), организаций культуры (1,5%). Практические не изменились цена на ЖКУ, включая аренду квартир (0,9%), сообщает Вслух.ру.