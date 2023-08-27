Кошкам и собакам советуют чистить зубы под наркозом

Ветеринар Дарья Сухова рассказала, как ухаживать за зубами домашних животных. – Чистить зубки животным нужно обязательно. Скапливается мягкий налет, а затем образуется зубной камень. Если мягкий налет можно самостоятельно убрать зубной щеткой и пастой (специальной для животных), то от камня получится избавиться только ультразвуком, – объяснила эксперт.

Ветеринар обратила внимание, что специальные палочки или косточки для животных, сухой корм только задерживают образование налета и камня. При этом есть породы собак (декоративные, мелкие породы), которые не могут или не приучены к таким лакомствам.

Питомцу нужно проводить диспансеризацию 1 раз в год. Врач берет анализы и осматривает животное. Если ветеринар увидит воспаление десен, камень, то направит к стоматологу.

Ветеринар рассказала, как правильно должна проводиться санация ротовой полости у животного. Главное правило – только под наркозом.

Нельзя соглашаться на чистку зубов ультразвуком у грумера, так как парикмахер для животных не имеет для этого нужных навыков. Этим должен заниматься ветеринарный врач, у которого есть узкая специализация "Стоматология". За 12 часов питомца нельзя кормить, за 2 часа убрать миску с водой, сообщает Тюменская область сегодня.