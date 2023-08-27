В сентябре жителям Тюменской области предложат оценить свое здоровье

Тюменьстат проведет выборочное наблюдение для оценки состояния здоровья населения региона. Исследование продлится с 4 сентября по 3 октября и охватит всю большую Тюменскую область. На юге Тюменской области специальные интервьюеры опросят 648 семей, из них 432 из городов и 216 - из сельской местности. В ХМАО-Югре в списке - 621 домохозяйство, в том числе 432 – в городских округах. В ЯНАО - 324 домохозяйства, половина из которых живут в городах, половина — в муниципалитетах. Отметим, что у каждого интервьюеры будет удостоверение.

Разработано три вида опросников: для семьи в целом, для взрослых и детей. Гражданам предстоит оценить свое здоровье, социальное самочувствие, доступность медицинской помощи, полноценность питания. В анкете также есть пункты о занятиях физкультурой и спортом, вредных привычках.

Полученные данные помогут охарактеризовать состояние жителей в зависимости от пола, возраста, образования, сфер занятости и т.д. Сведения могут быть использованы при подведении итогов нацпроекта "Демография", оценке эффективности, разработке мер демографической и социальной политики, сообщает Вслух.ру.