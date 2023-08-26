В Тобольске откроется новый музей

Частный музей энергетической компании АО "СУЭНКО" откроется в здании электростанции начала XX века на ул. Базарная площадь, 18, сооружение 3 в Тобольске.
Инвестор приобрел объект культурного наследия "Здание городских бань", который расположен в подгорной части города, на аукционе.
"Проект уже разработан. Реставрационные работы запланированы на 2024 год. Назначение определено. Большая часть объекта будет предназначаться для офиса. В здании электростанции откроют частный музей. Это социально ориентированный музей, объект притяжения", — рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.
Площадь музея составит 94 кв. м, сообщила Тюменская линия.
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