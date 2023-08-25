Всероссийская "Ночь кино" в субботу пройдет в Тюменской области

26 августа кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки региона проведут для гостей открытые показы известных фильмов.

Киносеансы пройдут на 69 площадках муниципальных и государственных учреждений культуры, в том числе в семи новых муниципальных кинозалах, открытых в рамках нацпроекта "Культура" в сельской местности. В Тюмени фильмы можно увидеть на площади 400-летия города, в центре "Россия - моя история", концертном зале ДК "Поиск" и Центре культуры и искусства "Современник".

В программе "Ночи кино - 2023": "Чебурашка" (реж. Дмитрий Дьяченко), 6+, комедия, семейное кино; "Вызов" (реж. Клим Шипенко), 12+, драма; "Праведник" (реж. Сергей Урсуляк), 12+, военно-историческая драма.

Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в России уже в восьмой раз. Это возможность бесплатно посмотреть кассовые фильмы, познакомиться с современными режиссерами и тенденциями в кино.

С полным списком площадок можно познакомиться здесь.