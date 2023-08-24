Тюменская физматшкола вошла в топ-10 рейтинга образования в России

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников составило Агентство RAEX, тюменская ФШМ в топ-200 школ России заняла 9 строчку - 35,6% ее выпускников поступили в лучшие вузы РФ. Из них 8% поступили на платное отделение, а 56,3% — олимпиадники и прошли без конкурса.

В рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере "Технические, естественно-научные направления и точные науки" (2023 год) ФШМ на 7 месте по РФ.

Напомним, в апреле ФШМ посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который после общения с учениками и педагогами заявил, что хочет "поблагодарить всех, кто создал эту школу" и "е сли б была возможность, тоже хотел бы в такой школе учиться".